Aangehouden verdachte Driss Oukabir mogelijk slachtoffer van zijn eigen broer

Een foto van Driss Oukabir werd na de aanslag verspreid. Hij meldde zich bij de politie en was tijdens de aanslag in zijn woonplaats Ripoll. Volgens Oukabir is zijn identiteitsbewijs, waarmee het busje is gehuurd, mogelijk gestolen door zijn broer Moussa. Hij lijkt namelijk sterk op zijn broer.

Oukabir is van Marokkaanse afkomst. Hij heeft een tijdje in het zuiden van Frankrijk gewoond, maar verhuisde enkele jaren geleden naar Spanje, waar hij een verblijfsvergunning kreeg. Oukabir is geen onbekende van de politie. Een paar jaar geleden werd hij veroordeeld voor geweldpleging. Hij heeft een tijdje in de gevangenis gezeten en is in 2012 vrijgekomen.



Broer

De politie sluit niet uit dat Moussa Oukabir, een broer van Driss Oukabir, de echte dader en hoofdverdachte is. Spaanse media melden dat Moussa twee jaar geleden via internet heeft opgeroepen tot geweld tegen niet-moslims. Op de vraag wat hij zou doen als hij de wereld zou leiden, antwoordde hij: ,,Alle ongelovigen doden en alleen moslims de religie laten belijden."



Op zijn facebookpagina, die inmiddels offline is gehaald, was te lezen dat hij afkomstig is uit Ibiza, in Ripoll woonde en gestudeerd heeft aan de universiteit van Barcelona. Hij zou gewerkt hebben voor Coca-Cola en recent in Brazilië zijn geweest.