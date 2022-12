Aanhangers Bolsonaro raken slaags met politie in Braziliaanse hoofdstad

De relschoppers hebben geprobeerd het hoofdkwartier van de federale politie binnen te vallen. Op tv-beelden is te zien hoe auto’s en bussen in Brasilia in brand staan en de politie demonstranten in verschillende delen van de stad uiteen probeert te drijven met traangas. De beveiliging rond het hotel waar Lula is ondergebracht, is aangescherpt, meldde CNN Brasil.