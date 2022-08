Aanhangers vicepresident Argentinië slaags met politie in Buenos Aires

Twaalf jaar cel geëist tegen Argentijn­se vicepresi­dent Kirchner wegens corruptie

De Argentijnse openbaar aanklager heeft maandag twaalf jaar cel geëist tegen de huidige vicepresident van het land: Cristina Fernández de Kirchner. De 69-jarige politica staat terecht in een corruptieproces voor vermeende frauduleuze toekenning van tientallen openbare aanbestedingen in de periode tussen 2007 en 2015. In die periode was zij president van Argentinië.

