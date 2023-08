Aanklacht tegen Donald Trump wegens poging verkiezingsuitslag 2020 om te draaien

De Amerikaanse oud-president Donald Trump is opnieuw aangeklaagd door het Amerikaanse ministerie van Justitie. De aanklacht heeft te maken met zijn pogingen om het resultaat van de presidentsverkiezingen in 2020 ongedaan te maken.

Trump is op vier punten aangeklaagd voor zijn pogingen om de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 om te keren. Een daarvan is ‘samenzwering om de Verenigde Staten te bedriegen’. De aanklacht is de derde strafzaak die is aangespannen tegen de voormalige president, tevens huidige koploper in de race om de Republikeinse nominatie voor de presidentsverkiezingen van 2024.

In de aanklacht van 45 pagina’s staat dat Trump na zijn verlies in 2020 ‘vastbesloten was om aan de macht te blijven’ en samenzweringen pleegde die gericht waren op een ‘fundamentele functie van de federale regering van de Verenigde Staten: het nationale proces van het verzamelen, tellen en certificeren van de resultaten van de presidentsverkiezingen.’ In de aanklacht worden zes mede-samenzweerders genoemd. Hun namen worden niet genoemd. Ook is niet duidelijk of zij apart zullen worden aangeklaagd.

Een woordvoerder van Trump vergeleek de nieuwe aanklacht met ‘nazi-Duitsland in de jaren 30, de voormalige Sovjet-Unie en andere autoritaire, dictatoriale regimes’ en noemde het ‘on-Amerikaans’. In een bericht op zijn socialemediaplatform Truth Social liet Trump eerder al weten dat hij ervan uitging nog dinsdag te worden aangeklaagd. Hij sprak over de ‘gestoorde’ aanklager Jack Smith en over een valse aanklacht. Smith klaagde Trump eerder al aan voor het meenemen en achterhouden van vertrouwelijke documenten uit het Witte Huis. Dat was de eerste keer dat een oud-president op dergelijk hoog niveau werd aangeklaagd.

Volledig scherm Politiewagens en een anti-Trump demonstrant voor de rechtbank in Washington, waar een volksjury bijeen is gekomen in het onderzoek tegen voormalig president Donald Trump onder leiding van speciaal aanklager Jack Smith. © AP

Trump meldde al een paar keer dat hij opnieuw vervolging verwachtte. Onlangs zei hij op Truth Social dat hij het doelwit is van een onderzoek naar de Capitoolbestorming op 6 januari 2021. Hij leverde toen geen bewijs dat zo’n zaak eraan zou komen en beschouwt het hoe dan ook als een politiek proces.

De aanval op het Capitool kostte vijf mensen het leven. Trump had zijn aanhangers opgeroepen naar het Capitool te marcheren op de dag dat de verkiezingsuitslag, die was uitgevallen in het voordeel van Joe Biden, werd bekrachtigd in het Huis van Afgevaardigden. Trump greep niet in toen de bestorming volledig uit de hand liep.