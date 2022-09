Aanklager New York klaagt Trump aan voor belastingontduiking

Winst

“We dienen een rechtszaak in tegen Donald Trump voor het overtreden van de wet (...) om winst te genereren voor zichzelf, zijn familie en zijn bedrijf”, zei James, een maand nadat de voormalige Republikeinse president door haar kantoor in New York was ondervraagd. Hij beriep zich toen meer dan 400 keer op zijn zwijgrecht.

Bloomberg News meldde vóór de verklaring van de aanklager al dat nauwe bondgenoten van Trump de aanklacht verwachtten. Ze noemden het ‘een opportuniteit om fondsen in te zamelen voor James, een Democraat die in november herkozen wil worden‘. Trump zelf heeft James in het verleden al veelvuldig verweten dat haar onderzoek ‘politiek gemotiveerd’ is en dat ze een ‘racist’ is (James is zwart).