Aanslagpleger (28) die op vrouwen inreed in Toronto pleit ontoerekeningsvatbaar

PRESIDENTSVERKIEZINGEN Biden wint strijd om Witte Huis: ‘Ik zal president zijn voor alle Amerikanen’

7 november Joe Biden wordt de nieuwe president van de VS. In een zenuwslopende finale van de strijd om het Witte Huis pakt de Democraat de winst in sleutelstaten. De uitslag is nog niet officieel, maar volgens de grote media kan de huidige president Donald Trump de achterstand niet meer inlopen. Trump legt zich niet neer bij deze uitslag, liet hij meteen weten.