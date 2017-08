Aanslagpleger Finland had het gemunt op vrouwen

De verdachte, een 18-jarige Marokkaan, is nog niet gehoord. Hij wil niet praten. De politie zei eerder dat hij het bij zijn geweldsdaad specifiek op vrouwen had gemunt. Onder de gewonden bevonden zich zes vrouwen. De twee overledenen waren ook vrouwen. Toch beschouwen ze de aanslag als moorden en moordpogingen 'met terroristisch opzet' . Arya Rashidi, een fruitverkoper van Koerdische oorsprong, zag de aanslag gebeuren en probeerde in te grijpen. ,,Ik zag een man meerdere keren insteken op een vrouw die achter kinderwagens stond. Ik schreeuwde naar omstanders om me iets te geven om hem te bevechten. Toen zag ik een man die de aanvaller probeerde te stoppen, maar ook hij werd neergestoken'', vertelde hij aan een verslaggever van persbureau Reuters.

Asiel

De verdachte kwam vorig jaar in Finland aan. Hij vroeg volgens Finse media asiel aan, maar dat werd hem geweigerd. Volgens de politie was hij 'onderdeel van het asielproces'. De politie hield ook al vier andere Marokkaanse mannen aan voor hun mogelijke betrokkenheid bij de aanval. Het is echter nog onduidelijk wat precies hun rol was, aldus de politie vandaag in een verklaring. Nieuwe aanhoudingen zijn vandaag niet verricht.



Finland hield vanochtend om 10.00 uur plaatselijke tijd (9.00 uur Nederlandse tijd) een minuut stilte op de plaats van het drama in Turku. Er werden bloemen en kaarsen neergelegd. Op de eerste rij stonden politici, hulpverleners en politieagenten. Hassan Zubier, een Brit die gewond raakte toen hij een vrouw ter hulp schoot, woonde de plechtigheid bij in een rolstoel.