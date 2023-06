Aantal operationele kernkoppen toegenomen, na tientallen jaren van daling sinds Koude Oorlog

Het aantal operationele kernwapens in de wereld steeg vorig jaar met 86 tot circa 9576, zo meldt denktank Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) in een nieuw rapport. Analisten van het instituut waarschuwen dat de wereld “afdrijft naar een van de gevaarlijkste periodes in de menselijke geschiedenis”.

,,Het is absoluut noodzakelijk dat de wereldleiders manieren vinden om te blijven samenwerken om geopolitieke spanningen te temperen, wapenwedlopen te vertragen en om te gaan met de verslechterende gevolgen van de klimaatverandering en de toenemende honger in de wereld’’, aldus Dan Smith, een directeur van instituut Sipri, in de Britse krant The Guardian.

Negen landen in de wereld hebben kernwapens: de Verenigde Staten, Frankrijk, Pakistan, India, Rusland, China, het Verenigd Koninkrijk, Israël en Noord-Korea. Volgens Sipri reageren zij daarmee op de toegenomen spanning in de wereld. De toename van gevechtsklare kernkoppen komt ondanks een verklaring in 2021 van de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad - de VS, Rusland, China, het VK en Frankrijk - dat “nucleaire oorlog niet kan worden gewonnen en nooit mag worden uitgevochten”.

Gebruiksklare kernkoppen

Het totale aantal kernwapens verminderde weliswaar van 12.710 in het begin van 2022 naar 12.512 begin 2023, maar een zesde daarvan zijn oude kernwapens die op het punt staan te worden ontmanteld. Het aantal gebruiksklare kernkoppen is toegenomen, aldus Sipri.

Vooral China, dat zich juist geregeld uitspreekt tegen nucleaire dreiging, heeft het voorbije jaar zijn kernwapenarsenaal uitgebreid: van 350 tot 410 kernkoppen. Ook Rusland (12), India (4), Pakistan (5) en Noord-Korea (5) hebben het arsenaal opgeschroefd. De overige kernmachten zijn onveranderd gebleven. Rusland en de VS hebben samen nog steeds bijna 90 procent van alle kernwapens in handen.

De cijfers blijven schattingen, zo benadrukt Sipri. Bij China baseert het bureau zich op gegevens van het Amerikaanse Defensiebureau DOD, want het land maakt die cijfers zelf niet openbaar. Maar ook Rusland, de VS en het VK hebben hun transparantie verminderd sinds de invasie van Rusland in Oekraïne.

Rusland heeft het afgelopen jaar herhaaldelijk gedreigd met het gebruik van kernwapens om de oorlog in Oekraïne en de vermeende dreiging die van de Navo uitgaat. Eerder dit jaar besloot president Vladimir Poetin om ook kernkoppen bij bondgenoot Belarus te plaatsen, iets wat het Westen ziet als een gevaarlijke ontwikkeling.