Aantal slachtoffers Turkse invasie loopt op

In de door beide zijden gevoerde propagandaoorlog meldt het Turkse ministerie van Defensie vandaag dat tenminste 342 Koerden zijn gesneuveld. Er zou ook één Turkse soldaat zijn omgekomen en drie gewond zijn geraakt. Hoeveel burgers aan beide zijden zijn omgekomen is onduidelijk. Tenminste twee burgers zijn omgekomen in de Turkse grensstad Akcakale, waaronder een baby. Gevreesd wordt dat enige tientallen burgers aan Koerdische kant zijn gedood of gewond zijn geraakt. ,,Dit zijn de zwaarste gevechten van de afgelopen dagen”, bevestigt Marvan Qamishlo, woordvoerder van de door de Koerden geleide Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF). Volgens het Wereld Voedsel Programma (WFP) zijn nu ruim 70.000 mensen op de vlucht.

Het nieuwe front in de Syrische oorlog, dat werd geopend nadat de Amerikaanse president Trump had besloten Amerikaanse troepen terug te trekken uit het grensgebied, zorgt voor groeiende internationale kritiek. Onder andere de EU, Rusland, China, Iran en ook de Verenigde Staten zijn bezorgd om een escalatie.



De Amerikaanse president weerspreekt dat hij de Koerden – een loyale bondgenoot van de Amerikanen in de strijd tegen Islamitische Staat (IS) - in de steek heeft gelaten. Trump denkt dat hij een bemiddelende rol kan spelen en sluit ook niet uit tot sancties tegen Turkije te zullen besluiten. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft zojuist gezegd dat de Turkse invasie een bedreiging vormt voor het succesvol bestrijden van Islamitische Staat.