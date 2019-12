Aardbeving in de buurt van kerncentrale Iran

Kerstwon­der voor ‘chagrijni­ge’ schildpad na veroorza­ken brand: ‘Het is zijn geluksdag’

26 december In de Britse plaats Great Dunmow is op eerste kerstdag een ‘chagrijnig kijkende’ schildpad aan de dood ontsnapt nadat hij een brand in een woning had veroorzaakt. Het 45-jarige reptiel was alleen thuis toen hij een warmtelamp omverstootte en de slaapkamer vlam vatte.