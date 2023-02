Aardbeving in zuidwesten Roemenië met kracht van 5.7

Saman (18) vermoord om geheime relatie, vriend niet bij zitting: ‘Ik wil die monsters niet zien’

In het Noord-Italiaanse Reggio Emilia is vandaag het proces begonnen tegen de moordenaars van Saman Abbas. De achttienjarige Italiaanse van Pakistaanse afkomst werd in 2021 vermoord omdat ze ‘te westers’ was.