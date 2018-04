Abdijbier gered: Waalse trappisten winnen rechtszaak om waterbron

De trappist uit het Belgische Rochefort wordt gebrouwen in de abdij Notre-Dame de Saint-Rémy. Het water voor het bier komt van de Tridaine-bron in de nabijgelegen steengroeve. Rochefort is een van de elf trappistenbrouwerijen ter wereld, waarvan er zes in België staan en twee in Noord-Brabant.



Een officieel trappistenbier moet door monniken van de orde der cisterciënzers binnen de muren van het klooster worden gebrouwen. De opbrengst is uitsluitend voor het levensonderhoud van de paters en het onderhoud van de abdij. De Waalse monniken vrezen dat de smaak van het water, en daarmee hun bruine bier, wordt aangetast door de boringen van de Belgische multinational Lhoist.