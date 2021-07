‘Abu Dhabi zet afspraken over olieproductie verder onder druk’

Wat is OPEC?

Sinds 1960 werkt een aantal olieproducerende landen samen om een stabiele oliemarkt te garanderen: voldoende aanbod voor consumenten tegen een redelijke prijs voor de producenten. Dit probeert de organisatie te bereiken door afspraken te maken met de (momenteel dertien) aangesloten landen. Door het aanbod kunstmatig te verhogen of te verlagen, kunnen ze de prijs van een vat olie beïnvloeden, en daarmee bepalen ze ook voor een groot deel wat je aan de pomp betaalt voor een liter benzine.



Het valt vaak niet mee om gezamenlijk productie-afspraken te maken. Landen met grote voorraden olie hebben over het algemeen belang bij een wat lagere prijs: zij vrezen dat op termijn de rest van de wereld overstapt op alternatieven en dat zij met waardeloze olie opgescheept zitten. Een wat lagere prijs is geen probleem, desnoods produceren ze wat extra om de gemiste inkomsten te compenseren. Landen met relatief kleine - of moeilijk te winnen - voorraden zien het liefst een zo hoog mogelijke prijs. Voor hen telt elke cent extra. En dus botst het wel vaker.



De macht die de OPEC-landen over de markt hadden, is de afgelopen decennia afgenomen. Niet alle opkomende producenten zijn lid (denk bijvoorbeeld aan Mexico of Rusland) en andere landen hebben de organisatie uit onvrede verlaten. Om toch grip op de markt te houden, proberen de leden dus ook met deze landen afspraken te maken, de zogenaamde bondgenoten.