Acht gewonden bij schietpartij in winkelcentrum VS

De politie kreeg aan het begin van de middag een oproep binnen over geweerschoten in het winkelcentrum Mayfair Mall, in de stad Wauwatosa. ,,Bij aankomst van de hulpdiensten bevond de schutter zich niet meer ter plaatse’’, aldus de politie van Wauwatosa in een communiqué. De politie waarschuwde vervolgens dat het gevaar nog niet was geweken en riep de bevolking op om uit de buurt te blijven van het winkelcentrum.