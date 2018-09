Acht personen gewond bij zware explosie in Duitse olieraffinaderij

De explosie was rond 05.30 uur en ging volgens omwonenden gepaard met een enorme knal en een druk die kilometers in de omtrek voelbaar was. Het is niet bekend wat er is ontploft, maar volgens ooggetuigen staan installaties voor vloeibaar gas en voor benzine in brand.



Meer dan tweehonderd mensen zijn betrokken bij het bluswerk. De raffinaderij van Bayernoil aan de oever van de Donau is al sinds 1967 in gebruik.