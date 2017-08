Acht vermisten na aardverschuiving in Zwitserland

Bondo ligt in het kanton Graubünden, dicht bij de Italiaanse grens. Dankzij een geautomatiseerd alarmsysteem was er genoeg tijd om inwoners te evacueren. Helaas is er volgens de politie niet overal in het gebied gsm-bereik. Daardoor kan het dat sommige mensen het alarm hebben gemist of niet kunnen laten weten dat ze in veiligheid zijn. Hulpverleners zoeken naar de acht vermiste personen onder coördinatie van een reddingshelikopter.