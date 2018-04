Achterban kritisch op Trump: 'Hij is een bedrieger'

Het gebeurt niet vaak dat de gevestigde orde in Washington tevreden is over het handelen van de onorthodoxe president Trump, maar na de luchtaanvallen oogst hij lof.



John McCain, doorgaans buitengewoon kritisch op de president maar hardliner op het vlak van buitenlandbeleid, zegt de aanval ‘toe te juichen’. ,,Amerika is terug in termen van het spelen van een leidende rol en het proberen constructief te zijn in verschillende plaatsen in de wereld'', concludeerde een tevreden fractievoorzitter van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell.

Passend

Ook diens Democratische college Chuck Schumer noemt de operatie ‘passend’. ,,De regering moet wel oppassen dat ze ons niet in een grotere, meer betrokken oorlog in Syrië brengt.''



Trump maakt door Syrië aan te vallen een keuze die past in de traditionele rechtse, neoconservatieve Amerikaanse politiek, vermoedelijk beïnvloed door zijn nieuwe Nationaal Veiligheidsadviseur, John Bolton. Bolton werkte samen met George W. Bush bij de start van Irakoorlog en pleit nog altijd geregeld voor militaire confrontatie met vijandige landen als Iran.

Niet blij

De achterban van president Trump is daar helemaal niet blij mee. Trump verkondigde in zijn verkiezingscampagne nog dat hij niet langer wilde optreden als politieman van de wereld. Amerika Eerst, was zijn motto. Maar hij heeft zijn isolationisme opzij gezet.



'Donald Bush', tweette Mike Cernovich, een conservatieve commentator die ooit stevig achter Trump stond, in een verwijzing naar oorlogspresident George W. Bush. Lucian Wintrich, Witte Huis-verslaggever van het rechtse Gateway Pundit: ,,Is Clinton stiekem president?”

Bedrieger

Alex Jones, overtuigd Trumpist en de man achter InfoWars, een site die geregeld complottheorieën als nieuws brengt, werd emotioneel in een uitzending van zijn online talkshow. ,,Het maakt me ziek,” zei Jones. ,,Trump is nu een bedrieger.''



In meer traditionele politieke kringen roepen slechts de omstandigheden rond de aanval vragen op. Zo is er onduidelijkheid over Trumps strategie in het Midden-Oosten. Vorige week nog meldde hij dat de Amerikaanse troepen die in Syrië tegen IS strijden zo snel mogelijk naar huis gehaald zouden worden. Nu opent hij juist kortstondig een nieuw Amerikaans front in het land, en riskeert hij wraakacties tegen de VS. Trump sloot niet uit dat meer aanvallen volgen als Assad opnieuw chemische wapens gebruikt. ,,We zijn bereid dit antwoord vol te houden tot het Syrische regime stopt met het gebruik van verboden chemische middelen'', gaf hij aan.

Quote Trump is nu een bedrieger

Sceptisch

De fractievoorzitter van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, is sceptisch over die aanpak. ,,De laatste chemische aanval tegen het Syrische volk was een wrede, onmenselijke oorlogsmisdaad. Maar één nacht van luchtaanvallen is geen alternatief voor een coherente strategie'', schreef ze op Twitter.



Ook senator John McCain, bepaald niet vies van harde militaire actie, plaatst een kanttekening bij de operatie. ,,Om te slagen op de lange termijn hebben we een veelomvattende strategie voor Syrië en de regio nodig.''

Nieuwe toestemming