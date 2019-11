‘Adembenemend heldendom’: Aanvaller Londen door stadsgidsen en moordenaar op verlof gestopt

Khan, die naast twee grote messen ook een nepbom bij zich droeg, werd in 2012 veroordeeld voor een terroristisch misdrijf. ,,Hij is in december 2018 onder voorwaarden op vrije voeten gekomen’’, zegt Neil Basu, de hoogste terrorismebestrijder van de Londense politie in een verklaring die vannacht uitging. ,,We onderzoeken nu hoe hij tot deze daad is gekomen.’’



Khan bezocht 's ochtends de ‘Samen Leren’-conferentie van het ministerie van Justitie en volgde daar diverse workshop, meldt de krant The Telegraph. Daar sprak hij over zijn ervaringen als gevangene. Hij droeg een enkelband, maar zou toestemming hebben gehad om het evenement te bezoeken. Even voor twee uur ‘s middags begon Khan in te steken op andere bezoekers. Met dodelijk gevolg.