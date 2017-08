Adoptieouders sluiten zoontje (6) op en dwingen hem worteltjes te eten

Plafond lekt honing: bewoners ontdekken gigantische bijennest

18:52 Het was een Brits stel al eerder opgevallen dat hun woning erg populair was bij bijen. Toen er plotseling honing uit het plafond drupte, gingen ze toch maar eens op onderzoek uit. Wat bleek: een immens bijenvolk had in het plafond een imposant nest gebouwd.