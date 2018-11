Adviseur Kremlin: Europa is niet levensvatbaar op zichzelf

Het Westen was een goede afzetmarkt voor de export van Russische energie. Rusland kon op het Westen vertrouwen voor nieuwe technologieën. Maar toen kwamen de sancties. Wat het Westen kan, kan het Oosten net zo goed, gelooft de Russische elite nu.



,,Op cultureel vlak voel ik me Europeaan, maar niet meer vanuit politiek oogpunt”, verklaart de topadviseur die ook verbonden is aan de faculteit wereldeconomie en internationale zaken van de Economische Hogeschool in Moskou. Als jongeman was Karaganov ervan overtuigd dat Rusland tot het Westen behoorde, maar nu ziet hij dat helemaal anders. De liberale elite heeft de Europese waarden een andere richting uitgeduwd.