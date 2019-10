Advocaat Rudy Giuliani helpt Trump van de regen in de drup

‘Trump wilde grens beschermen met alligators en migranten in been laten schieten’

10:55 President Trump stelde op een bijeenkomst in maart voor om migranten die illegaal over de Amerikaans-Mexicaanse grensmuur zouden springen in het been te schieten, ‘om ze op te houden’. Dat schrijft de New York Times. Trump dacht ook hardop aan een gracht met slangen of alligators om vluchtelingen te stoppen.