Advocaat Trump: ‘Aanklacht is een monsterlijke leugen’

ImpeachmentDe aanklacht tegen Donald Trump dat hij zou hebben aangezet tot de bestorming van het Capitool op 6 januari is een ,,monsterlijke leugen’’, aldus het verdedigingsteam van de voormalige president vrijdag op de vierde dag van het impeachment-proces in de Amerikaanse Senaat.

Michael van der Veen, een van Trumps advocaten, noemde de afzettingsprocedure tegen de voormalige president een ,,politiek gemotiveerde heksenjacht’’ van de Democraten.

Trump ontkent de aanklacht dat hij de aanstichter is van de rellen in het Capitool, waarbij vijf doden vielen.

Volledig scherm Donald Trump tijdens zijn speech in Washington op 6 januari, kort voordat de bestorming van het Capitool plaatsvond. © REUTERS Van der Veen betwistte in zijn betoog dat Trump het geweld had georganiseerd of zelfs aangewakkerd in zijn speech op 6 januari in Washington voor zijn aanhangers, die in het Capitool de bekrachtiging van de verkiezing van Joe Biden als nieuwe president wilden voorkomen. In zijn toespraak, kort voordat de rellen uitbraken, had Trump het onder meer opnieuw over verkiezingsfraude en vroeg hij zijn aanhang om samen te komen bij het Capitool.

Het feit dat er bewijs is dat in sommige groepen aanhangers al vooraf was gepland om geweld te gebruiken, toont volgens Van der Veen ,,het belachelijke aan van de beschuldigingen tegen de president’’. ,,Je kunt niet aanzetten tot iets wat sowieso al zou gebeuren’’, zei de advocaat.

,,Beweren dat de president op een of andere manier wetteloos of gewelddadig gedrag heeft gewenst, gewild of aangemoedigd, is een belachelijke en monsterlijke leugen. De werkelijkheid is: de eerste twee berichten die de president via Twitter stuurde toen de inval van het Capitool begon, waren ‘Blijf Vreedzaam’ en ‘Geen geweld want wij zijn de partij van de wet en orde’’’, aldus Van der Veen. Dat Trump de menigte opriep om ,,te vechten als de hel’’, was simpelweg politieke retoriek, volgens de advocaat.

,,Vergis u niet’’, zei Van der Veen tegen de senatoren, ,,dit is een poging tot het besmeuren, censureren en cancelen van niet alleen president Trump, maar ook de 75 miljoen Amerikanen die op hem hebben gestemd.’’

Vragen

De verdediging van Trump gebruikte nog geen vier van de hen toegestane zestien uur om zijn onschuld aan te tonen. Daarna konden de senatoren gedurende vier uur vragen stellen aan de aanklagers en advocaten.

De Democraten vroegen onder meer of Trumps ongefundeerde beweringen over verkiezingsfraude diens achterban hebben geradicaliseerd. De Republikeinen vroegen op hun beurt of het ,,showproces’’ bedoeld was om Trump in diskrediet te brengen.

Senatoren van beide partijen wilden weten wat Trump op 6 januari deed om te helpen een einde te maken aan het geweld bij het Capitool. ,,De reden waarom die vraag maar gesteld blijft worden, is omdat het antwoord ‘niets’ is’’, zei een Democrate.

De Democratische senator Bernie Sanders kwam in aanvaring met Van der Veen, die weigerde te zeggen of Trump wel of niet had gelogen door te beweren dat er grootschalige verkiezingsfraude was gepleegd. ,,Mijn oordeel is niet relevant in deze zaak’’, was alles wat de advocaat erop wilde zeggen.

Zaterdag hervat

Zaterdag om 16.00 uur Nederlandse tijd wordt het proces hervat. Mogelijk zal dan al gestemd worden over een eventuele veroordeling. De benodigde tweederdemeerderheid van 67 van de 100 stemmen voor een veroordeling wordt daarbij waarschijnlijk niet gehaald. De meeste van de 50 Republikeinse senatoren hebben aangegeven dat zij niet voor een veroordeling van Trump zullen stemmen.

Vrijdag eindigde de sessie in de Senaat echter met een zeldzaam blijk van eensgezindheid. Dat was toen Capitoolpolitieagent Eugene Goodman de Congressional Gold Medal werd toegekend, de hoogste eer die het Amerikaanse parlement iemand kan geven. Goodman lokte op 6 januari de aanvallers weg van de Senaatszaal en waarschuwde meerdere parlementariërs die de verkeerde kant op renden. Goodman nam de medaille in ontvangst onder een staande ovatie.