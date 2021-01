Advocaat van neonazi die Duitse ‘migranten-politicus’ zou hebben gedood: Geen moord maar doodslag

De extreemrechtse Duitser die in Frankfurt terechtstaat voor het doodschieten van een regionale politicus, in juni 2019, pleegde geen moord maar doodslag. Dat verklaarde zijn advocaat vandaag in de rechtszaal. Hij vroeg een ‘evenredige’ straf voor zijn cliënt tegen wie de openbaar aanklager levenslang met tbs eiste.

Stephan Ernst (47) legde verschillende bekentenissen af over het doodschieten van CDU-politicus Walter Lübcke, op 2 juni 2019 op het terras van diens woning bij Kassel. Volgens de aanklager ging het om moord en moest de regionale politicus dood vanwege zijn inzet voor de opvang van vluchtelingen.

De advocaat van Ernst sprak die beschuldiging vandaag tegen. Volgens hem is er geen sprake van moord omdat niet voldaan is aan de voorwaarden voor die wettelijke benaming. Anders dan in Nederland gaat het daarbij niet om voorbedachte rade maar om ‘arglistigheid’ en handelen uit ‘verachtelijke’ motieven. Beide ontbreken volgens de raadsman. Het slachtoffer was weliswaar weerloos in zijn terrasstoel maar niet argeloos, was zich wel degelijk bewust van het dreigende gevaar. Lübcke zag zowel Ernst als medeverdachte Markus Hartmnann zijn terras oplopen en zag ook het vuurwapen dat ze bij zich hadden. ,,Hij moest aannemen dat het een gewapende aanval was,” zei Mustafa Kaplan.

Ernst handelde volgens hem evenmin uit laag bij de grondse-motieven omdat hij ‘in de veronderstelling verkeerde dat hij handelde in het algemeen belang’ door de pleitbezorger voor meer vluchtelingen te doden. Hij pleegde de daad ook niet uit een egoïstisch motief ‘omdat het hem niet ging om er persoonlijk voordeel uit te halen’.

De advocaat wees ook herhaaldelijk op de rol van medeverdachte Markus Hartmann. ,,Persoonlijk geloof ik mijn cliënt volledig dat de medeverdachte en hij het doden van de heer Lübcke hebben gepland en uitgevoerd”, aldus Mustafa Kaplan. Hartmann wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan de dood van de politicus. Hij zou Ernst politiek hebben beïnvloed.

Ernst wordt ook beschuldigd van poging tot moord op een Iraakse vluchteling, in januari 2016, maar ontkent die aanval.

Extreemrechts verleden

Walter Lübcke was een warm pleitbezorger van Angela Merkels migrantenbeleid als uiting van christelijke naastenliefde. Lübcke was ook een uitgesproken tegenstander van Pegida. Hij riep de aanhangers van de beweging op Duitsland te verlaten als ze niets met christelijke waarden op hadden.

Stephan Ernst werd twee weken na de politieke aanslag aangehouden. De recherche kwam hem op het spoor dankzij dna-onderzoek. Op de kleding van Lübcke werden dna-sporen gevonden en die leverden een voltreffer op in de databank van het Bundeskriminalamt, de federale recherche. Het dna-profiel van Ernst lag daarin opgeslagen omdat hij na eerdere vergrijpen celmateriaal moest afstaan.

Stephan Ernst bekende de moord op Walter Lübcke aanvankelijk. Hij beschuldigde zijn vriend Markus Hartmann ervan hem het vuurwapen te hebben verkocht en met hem schietoefeningen te hebben gedaan. Enkele weken later trok hij zijn bekentenis in. Ernst verklaarde toen dat Hartmann de moordenaar was maar herriep die verklaring later en vertelde toen dat ze de aanslag samen voorbereid hadden, ook met zijn tweeën ter plaatse waren maar dat hij schoot.

Beide mannen waren uiterst actief binnen de neonazi-gemeenschap in Kassel. De binnenlandse veiligheidsdienst van de deelstaat Hessen wilde Hartmann in 1998 aanwerven als informant. Het bleef echter bij twee verkennende gesprekken in maart van dat jaar, zo bleek uit documenten van de geheime dienst die de Noord-Duitse omroep NDR kon inzien.

Ernst heeft volgens Duitse media een berucht verleden in rechts-extremistische hoek. Zo werd hij volgens het weekblad Die Zeit in 1993 als 20-jarige gearresteerd na een aanval op een asielzoekerscentrum in Hohenstein-Steckenroth (Hessen). In een brandende auto zaten explosieven verstopt. Omdat bewoners van het centrum het vuur op tijd blusten, ging de springstof niet af. Ernst werd veroordeeld tot een gevangenisstraf. In 2009 kreeg hij volgens Der Spiegel opnieuw een celstraf opgelegd nadat hij met andere rechts-radicalen met grof geweld een bijeenkomst van een vakbond in Dortmund had.

Bekijk hier onze trending nieuwsvideo's: