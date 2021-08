Afgang in Afghanistan is ‘onuitwisbare smet’ op president Joe Biden, maar die wijst naar Trump

Voor het eerst in 25 jaar weer ebolageval in Ivoorkust

15 augustus In Ivoorkust is voor het eerst in 25 jaar het ebolavirus weer opgedoken, zo bevestigen de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en minister Pierre Dimba van Volksgezondheid van het West-Afrikaanse land. Volgens Dimba zou het gaan om een geïsoleerd geval en betreft het een 18-jarig meisje dat vanuit buurland Guinee het land binnenkwam.