Afgebrande Grenfell Tower gaat tegen de vlakte, gevaar voor omgeving

Uitkomst onderzoek: brandweer Londen schoot ernstig tekort bij brand in woontoren Grenfell

29 oktober De Londense brandweer is volgens een nieuw onderzoek ernstig tekortgeschoten bij de afhandeling van de brand in de Londense Grenfell Tower in 2017. Bij die brand in de 23 verdiepingen hoge woontoren vielen 71 doden en raakten 77 mensen gewond.