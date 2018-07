Afgewezen Elon Musk noemt redder Thaise voetballertjes een 'pedo'

'Onbruikbaar'

Musk had een mini-duikboot naar Thailand laten overvliegen om te helpen bij het redden van de opgesloten jongens. Volgens Unsworth was de capsule volkomen onbruikbaar. ,,Hij had totaal niet door hoe de grot eruit zag. De duikboot was bijna 1,70 meter lang en kon niet buigen. Hij had de bocht niet om kunnen gaan en had niet langs obstakels kunnen gaan. Hij had geen 50 meter ver kunnen komen in de grot'', aldus Unsworth.