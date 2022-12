Afgezette president Peru blijft 18 maanden vastzitten

Drie jongens (8, 10 en 11 jaar) overleden na val in bevroren meer in Engeland

Drie jonge kinderen (8, 10 en 11 jaar) zijn in Engeland overleden nadat ze in een bevroren meer waren gevallen. Een andere kind (6 jaar) verkeert in kritieke toestand. Het drama deed zich zondagmiddag voor in Solihull, een stad ten zuidoosten van Birmingham.

