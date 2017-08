Afgezwakte orkaan Harvey gaat voor zware overstromingen in Texas zorgen

De autoriteiten in Texas kunnen de werkelijke schade pas opmaken zodra het licht wordt. ,,Op dit moment zitten we vast en kunnen geen kant op’’, vertelt hoofd van de vrijwillige brandweer Steve Sims. ,,We weten dat er veel problemen zijn, maar we hebben nog niets kunnen zien.’’



De verwachting is dat Harvey, die de boeken ingaat als de zwaarste orkaan in Texas sinds 1961, verder in kracht afneemt, maar de komende dagen de regio onder water zal zetten. Het nationale orkaancentrum waarschuwt dat Harvey over een kustlengte van zo’n 650 kilometer voor levensgevaarlijke stormvloeden kan gaan zorgen.