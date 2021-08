Afghaans voetbaltalent overleden in wielkist Amerikaans transportvliegtuig

Een voormalige Afghaanse voetballer van het nationale jeugdelftal van het land is overleden in een Amerikaans vliegtuig dat maandag is vertrokken van de luchthaven van Kaboel. Dat meldt het Afghaanse persagentschap Ariana volgens Reuters.

Het lichaam van de 19-jarige Zaki Anwari zou maandag na de landing in Qatar zijn gevonden in een wielkist van de Boeing C-17 van het Amerikaanse leger. Het Afghaans Algemeen Directoraat voor Sport bevestigt zijn overlijden. Zijn dood wordt ook genoemd op de Facebookpagina van het nationale voetbalelftal van Afghanistan.

Naar beneden storten

Maandag was er sprake van grote chaos op het vliegveld van Kaboel. Radeloze Afghanen liepen in groten getale over het vliegveld, in de hoop het land uit te komen. Op sociale media doken beelden op waarop te zien is hoe wanhopige mensen op Amerikaanse vliegtuigen probeerden te klimmen om zo het land te ontvluchten. Anderen verstopten zich in de wielkisten.

Enkele mensen kwamen in de chaos om het leven. Zeker drie personen overleden nadat ze zich hadden vastgebonden aan een C17-vliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen is op de beelden te zien hoe sommigen naar beneden stortten. Onder meer twee broers (van 16 en 17 jaar), die in Kaboel op een markt watermeloenen verkochten, zouden onder die slachtoffers zijn.

Voetbaltalent

Anwari werd dus na de landing in Qatar gevonden. Het Afghaanse voetbaltalent - hij werd op zijn zestiende uitgenodigd om mee te doen met een nationaal jeugdteam - is in de verdrukking gekomen in een wielkist. Het vliegtuig is hetzelfde als het toestel dat in één keer 640 Afghanen evacueerde. De foto van die groep mensen in de buik van het vliegtuig ging de wereld over.

In een van zijn laatste posts op Facebook schreef de jongeling: ‘Jij bent de schilder van je eigen leven. Geef de kwast niet aan iemand anders'. Geboren in Kaboel kende Awari een leven onder het juk van de taliban alleen uit de verhalen van zijn ouders. De herovering van de macht door de moslimextremisten deed Awari naar het vliegveld van Kaboel snellen.

