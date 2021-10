Afghaanse vluchtelingen via Pakistan en Duitsland onderweg naar Nederland

Een groep van 26 mensen die over land van Afghanistan naar Pakistan wist te vluchten, is nu onderweg met het vliegtuig naar Nederland. Dat laat het ministerie van Buitenlandse zaken weten.

Zij vliegen naar het vliegveld van Hannover in Duitsland, waar ze worden opgehaald door medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De vluchtelingen zijn bijgestaan door de Nederlandse ambassade in het Pakistaanse Islamabad. Buitenlandse zaken bedankt Duitsland voor het ‘faciliteren van deze vlucht’. ‘Eerder reisden mensen met eindbestemming Duitsland mee op een Nederlandse charter vanuit Islamabad.’

Nederland hoopt in de komende periode meer mensen die voor vertrek naar Nederland in aanmerking komen actief te kunnen bijstaan. ‘De ambassade en de teams in Den Haag werken hier voortdurend aan’, schrijft Buitenlandse zaken op Twitter.

De 26 mensen maken deel uit van een groep van 58 personen die al tijdens de evacuatiefase in augustus door Nederland werd opgeroepen naar het vliegveld in de hoofdstad Kaboel te komen, maar door de ontstane chaos deze plek niet wist te bereiken. De groep is vervolgens over land van Afghanistan naar Pakistan gereisd.

Een gezin van drie personen moest vanwege medische omstandigheden ook nog in Pakistan achterblijven. Buitenlandse Zaken liet eerder deze week al weten dat de overigen 29 ‘op een later moment’ zullen vertrekken. ‘De Nederlandse ambassade onderzoekt de mogelijkheden hiertoe. Zij worden in de tussentijd opgevangen in Islamabad.’ Volgens het ministerie wordt er nauw samengewerkt met de Pakistaanse autoriteiten.

Bij de Nederlandse evacuatieoperatie in augustus werden 2500 mensen geëvacueerd, meer dan vooraf werd gedacht. Maar er bleven ook veel mensen achter: Nederlanders, tolken en andere Afghanen die gevaar lopen.

Onder druk

Het demissionaire kabinet kwam afgelopen zomer onder druk te staan om het beschermingsbeleid voor Afghaans personeel aan te passen en coulant om te gaan met de asielaanvragen. D66-Kamerlid Belhaj diende daartoe een breed gesteunde motie in. Ook andere medewerkers dan tolken die de Nederlandse overheid hebben bijgestaan, moeten zo snel mogelijk worden geëvacueerd, vinden de indieners. Het ministerie ontving daarover 23.000 e-mails met hulpverzoeken. Demissionair ministers Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken, D66) en Ank Bijleveld (Defensie, CDA) traden af na een aangenomen motie van afkeuring over onder meer het evacuatiebeleid.

Afgelopen week ontstond er opnieuw politieke ophef. Deze keer over uitspraken die staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) deed in een interview met deze nieuwssite. Broekers-Knol zei in het interview te vrezen voor een braindrain als geschoolde mensen Afghanistan zouden verlaten. Op de uitspraken van Broekers-Knol kwam felle kritiek uit de Tweede Kamer. Coalitiepartijen spraken van ‘misleiding’ (CDA) en ‘zeer ongepaste en pijnlijke uitspraken’ (ChristenUnie). D66 noemde het ‘afschuwelijk’, PvdA ‘hersenloos en harteloos’. Ze doorstond een motie van wantrouwen en maakte excuses. ,,Ik betreur het, ik had het niet zo bedoeld.”