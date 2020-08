Afrika heeft polio verslagen, dankzij de mede door Bill Gates betaalde vaccins

Internatio­na­le steun voor onafhanke­lijk onderzoek naar vermeende vergifti­ging Navalny groeit

15:32 Er is steeds meer internationale steun voor een onafhankelijk onderzoek naar wat er is gebeurd met de Russische oppositieleider Aleksej Navalny. De tegenstander van de Russische president Poetin verblijft momenteel in een ziekenhuis in Berlijn, waar artsen aanwijzingen hebben gevonden dat hij is vergiftigd.