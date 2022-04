Afstudeerfeest loopt compleet uit de hand in Barlo; scholieren belagen Duitse politie

Zo’n 500 leerlingen van het Bocholt Gymnasium vierden een afstudeerfeest in het restaurant en feestlocatie Wissing-Flinzenberg in Barlo, schrijft het Bocholter-Borkener Volksblatt. Buiten stonden nog eens 500 leerlingen die niet naar binnen konden.

De politie kreeg vlak voor middernacht een melding van een vechtpartij in het restaurant net over de grens bij Aalten. Agenten maakten daar een einde aan en pakten twee 17-jarige inwoners van Bocholt op.

Een 18-jarige uit Rees en een 22-jarige uit Bocholt bleven zich echter zo agressief gedragen, dat agenten hen in hechtenis namen. Omdat de 16-jarige verdachte uit Rhede, die zich niet wilde legitimeren, zich steeds dreigender gedroeg, is ook hij aangehouden. Tegen hem is strafvervolging ingesteld. Later is hij overgedragen aan een wettelijke voogd.