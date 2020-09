Afval laten slingeren? Dit nationale park in Thailand stuurt bezoekers hun eigen troep na

Louisville betaalt familie van in slaap doodgescho­ten zwarte vrouw 12 miljoen

15 september De familie van de 26-jarige zwarte Breonna Taylor, die in maart door de politie werd doodgeschoten in haar huis in Louisville in de Amerikaanse staat Kentucky, kan rekenen op een forse schadevergoeding. De stad schikt de civiele zaak voor een recordbedrag van 12 miljoen dollar (ruim 10 miljoen euro), meldde The New York Times als eerste.