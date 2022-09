Agent (26) stopt loopbaan na doodschieten Nederlander ‘die alles kwijt was’

rechtszaakDe 26-jarige agent die in april 2018 een 51-jarige Nederlander in Luxemburg doodschoot, heeft zijn loopbaan bij de politie beëindigd. Dat kwam naar voren in de rechtszaak die gisteren in Luxemburg van start is gegaan. De jonge diender wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van onvrijwillige doodslag. Zelf beroept hij zich op noodweer.

De in Duitsland woonachtige Nederlander Richard Coolegem reed in april 2018 door Bonnevoie-Sud, een stadsdeel van Luxemburg. De politie hield daar op dat moment een grote verkeerscontrole. Het viel de agenten op dat de Mercedes van de Nederlander beschadigd was en dat hij met verkeerde kentekenplaten reed. Ook reed hij volgens getuigen zigzaggend door de smalle straten, verloor hij meerdere keren de macht over het stuur en was hij onder invloed van alcohol.

De bestuurder probeerde de verkeerscontrole te ontlopen en maakte daarbij een onverwachte manoeuvre. Eén van de agenten had het gevoel dat de Nederlander op hem afreed en loste daarbij drie schoten. De automobilist werd geraakt in borst en schouder. Hij reed zwaargewond door en kwam na een botsing tegen een boom tot stilstand. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Later bleek dat hij niet in het bezit was van een geldig rijbewijs en dat hij bij de politie bekend was vanwege diverse verkeersovertredingen.

Noodweer?

De agent die de schoten loste verklaarde bij zijn werkgever dat hij zich bedreigd voelde nadat de Nederlander een stopteken negeerde. Hij zou hebben gehandeld uit noodweer, zo meldt de Luxemburgse nieuwssite Wort. Deskundigen zetten vraagtekens bij dit verhaal. In een van de opgemaakte rapporten trekken zij de conclusie dat de agent helemaal niet in levensgevaar was en dat het gebruik van een vuurwapen daarmee onrechtmatig was.

Elf maanden na het incident werd besloten tot vervolging van de agent. In de loop van de komende weken moet de rechter bepalen of hij inderdaad schuldig is. De diender hangt een forse celstraf boven het hoofd. In Luxemburg komt het vrijwel nooit voor dat een persoon door de politie wordt doodgeschoten. De zaak tegen de 26-jarige agent is daarmee uniek in zijn soort.

Verontrustend beeld

Het Luxemburgse tijdschrift Lëtzebuerg Privat sprak destijds met mensen uit de omgeving van de omgekomen Coolegem (51), die een verontrustend beeld van zijn leven schetsen. Zijn vrouw wilde bij hem weggaan, er hing hem een celstraf boven het hoofd en daarnaast zou hij zijn baan wellicht verliezen. ‘Al voor het ongeluk had hij alles verloren,’ schrijft het tijdschrift.

De man had ook een rijverbod. ,,Misschien was dit een wanhoopsdaad vanwege zijn problemen,’' zei een van de medewerkers van Lëtzebuerg Privat. Maar op die vraag zal nooit meer een antwoord komen.