Agent die per ongeluk peuter Mawda (2) doodschoot in hoger beroep

De Belgische politieagent die tijdens een achtervolging van een bestelwagen per ongeluk de 2-jarige Iraaks-Koerdische peuter Mawda doodschoot, gaat in beroep tegen zijn voorwaardelijke straf. De rechter oordeelde dat de man niet met opzet handelde maar acht hem wel schuldig. De agent wil vrijspraak.

Mawda Shari zat in de nacht van 16 op 17 mei 2018 met haar familie in een bestelbusje waarmee mensensmokkelaars een groep Koerdische vluchtelingen naar Groot-Brittannië wilden brengen. Bij een achtervolging door de politie op de snelweg E42 schoot de agent op het busje. Daarbij werd de peuter geraakt.

Volgens de rechtbank vuurde de agent per ongeluk het dodelijke schot af, maar handelde hij wel fout door zijn wapen te gebruiken toen hij probeerde de vluchtende bestelbus tot stoppen te dwingen. Dat leidde tot de dood van het meisje.

Onvrijwillige doodslag

De agent werd vorige maand veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van één jaar en een boete wegens ‘onvrijwillige doodslag’.

Zijn advocaat Laurent Kenns bevestigt dat de agent in hoger beroep gaat. ,,We hebben vrijspraak en opschorting van de uitspraak gepleit en dat is niet wat de rechtbank heeft beslist’', zegt Kennes. ,,Na beraad hebben we beslist beroep aan te tekenen. Dit betekent dat het proces opnieuw bij nul begint.’'

Lek schieten

De politieman verklaarde tijdens het proces dat hij het kind niet gezien had en ook niet wist dat ze in het busje zat. Hij zou gevuurd hebben in de richting van het voorwiel, met de bedoeling de band lek te schieten.

De rechtbank achtte die uitleg plausibel en oordeelde dat de agent de dood van Mawda niet gewild heeft. Hij is wel onvoorzichtig geweest bij het gebruik van zijn wapen. ,,Hij had moeten weten dat er een risico was dat er mensen gewond zouden raken.’'

Geen respect

De bestuurder van het busje kreeg vier jaar gevangenisstraf. ,,Hij had geen respect voor de autoriteiten en bleef volharden, zelfs toen inzittenden van het busje hem smeekten te stoppen’', aldus de rechter. Een tweede verdachte, die als begeleider meereed in het busje, ging vrijuit wegens gebrek aan bewijs.

De ouders van Mawda hebben inmiddels een permanente verblijfsvergunning in België gekregen. ,,De chauffeur van het busje is verantwoordelijk, omdat hij door is blijven rijden”, zei vader Ali Shamdin (25) eerder in een interview in Belgische krant De Morgen.

,,Maar de politie had nooit mogen schieten. Zeker niet nadat we hen hadden getoond dat er kinderen en vrouwen aan boord waren. Een agent moet in staat zijn om op zulke momenten juist te reageren. De politie had de bestelwagen desnoods kunnen volgen tot die zonder benzine gevallen zou zijn.”

