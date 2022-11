Agent doodgestoken in Brussel, dader neergeschoten

De messentrekker werd volgens Het Laatste Nieuws door twee politiekogels geraakt in been en buik. Het federaal parket in Brussel spreekt mediaberichten tegen dat de man zou zijn doodgeschoten. Zowel de dader als zijn slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. Een van de agenten, een man tussen de vijfentwintig en dertig jaar, bezweek daar aan de verwondingen in zijn nek. Zijn collega zou in kritieke toestand op de intensive care liggen.