Agent gebruikte zijn politiebewijs om Britse Sarah Everard te ontvoeren

De 48-jarige Wayne Couzens, een agent van de Londense politie, was voorbereid op de moord, zegt aanklager Tom Little vandaag in de rechtbank in Groot-Brittannië. Everard verdween begin maart toen ze ’s avonds in Londen naar huis liep. Beveiligingscamera’s hebben het moment vastgelegd waarop Couzens zich als agent identificeerde en Everard in handboeien in een auto liet stappen. Hij deed vermoedelijk alsof zij de toen geldende coronaregels overtrad. Ooggetuigen zagen de ontvoering aan voor een arrestatie door een undercoveragent. Volgens de aanklager maakte de verdachte gebruik van zijn kennis en ervaringen als agent bij het handhaven van coronamaatregelen.

Lees ook PREMIUM Waarom de moord op Britse Sarah zoveel losmaakt, ook hier

Couzens nam haar in zijn huurauto mee de stad uit. Hij reed naar een bos bij Kent, tachtig kilometer van de plek waar ze voor het laatst gezien was. Hij verkrachtte en wurgde haar en verbrandde haar lichaam in de hoop bewijsmateriaal te vernietigen. ,,Hij stopte daarna haar lichaam in groene tassen die hij speciaal voor de moord had gekocht”, zei Little vanochtend in de rechtbank, waar ook Everards ouders aanwezig waren. Zo schrijft de Britse krant The Guardian.

Volgens de aanklager probeerde Couzens de mobiele telefoon van Everard weg te maken. Een deel van haar simkaart werd in zijn auto gevonden. Op haar lichaam, dat een week na haar verdwijning pas werd gevonden, werd zijn zaad gevonden. Everard kende Couzens niet. De twee waren ‘totale vreemden’ van elkaar, aldus de aanklager in de zaak.

Verontwaardiging

De moord leidde tot grote verontwaardiging in het Verenigd Koninkrijk en ook daarbuiten. Vrouwen deelden online massaal hun ervaringen met intimidatie en bedreigende situaties op straat. In Londen werd ook een herdenking gehouden. De politie greep hard in omdat de aanwezigen zich niet aan de coronaregels hielden. Een onafhankelijke inspectie concludeerde later dat er gepast was gehandeld.

Morgen, aan het eind van twee dagen hoorzittingen, hoort Couzens zijn straf. Hij gaf in juli al toe dat hij de 33-jarige Everard had vermoord. De 48-jarige man werd daarna direct ontslagen door de politie. Hij kan een levenslange celstraf krijgen.

Volledig scherm Wayne Couzens (48) bekent de moord op Sarah. © AFP