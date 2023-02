‘Agent maakte en deelde foto van mishandelde Tyre Nichols’

Met video LIVE | Nederlands team haalt drie mensen levend onder puin vandaan, dodental loopt op naar 8100

Het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR heeft dinsdagavond laat drie mensen levend onder het puin vandaan gehaald in het rampgebied in het zuidoosten van Turkije. Dat meldt het reddingsteam, dat zijn basiskamp heeft opgezet vlak bij de Turkse stad Hatay, via Twitter. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.

3:29