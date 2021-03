Agenten gewond bij protest in Bristol tegen uitbreiding politiewet

Patiënten Syrisch ziekenhuis, waaronder een kind, gedood bij aanval

21 maart In Atareb, in het noordwesten van Syrië, is vandaag een ziekenhuis geraakt door artillerie van het regeringsleger. Daarbij kwamen minstens zes patiënten om het leven, waaronder een kind, en raakten zeker zeventien anderen gewond. Onder de gewonden bevinden zich ook medewerkers van het ziekenhuis.