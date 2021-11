Agenten gewond in Londen bij vreugdevuren tijdens jaarlijkse Bonfire Night

Democrati­sche gouverneur Murphy nipt herkozen in New Jersey

De Democratische gouverneur Phil Murphy van de Amerikaanse staat New Jersey is woensdag (lokale tijd) herkozen. De 64-jarige Democraat versloeg zijn Republikeinse uitdager Jack Ciattarelli nipt. Toen 90 procent van de stembiljetten geteld was, had Murphy volgens de Amerikaanse zenders zo’n 50,1 procent van de stemmen, tegen 49,1 procent voor Ciattarelli.

4 november