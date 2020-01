Agenten VS stuiten op zware mishandeling: kinderen opgesloten in houten kooien

staat mogelijk aansprakelijk Coffeeshop­hou­der Van Laarhoven (59) na vijf jaar Thaise cel op weg naar Nederland

10:40 De voor witwassen veroordeelde coffeeshophouder Johan van Laarhoven (59) is op weg naar Nederland. Dat bevestigt advocaat Geert-Jan Knoops. De raadsman overweegt de Staat aansprakelijk te stellen voor de fouten die in deze zaak zijn gemaakt. Van Laarhoven zat jarenlang onder erbarmelijke omstandigheden in een Thaise cel. Hij is ernstig ziek en verzwakt. Zijn familie is ‘intens opgelucht en dankbaar’ dat de Brabander naar Nederland mag komen.