Agressieve haan doodt bejaarde vrouw (76) die eieren wilde rapen

Orkaan Dorian richt grote schade aan op Bahama’s

10:11 Orkaan Dorian heeft een gigantische ravage veroorzaakt op de Bahama’s. Huizen zijn vernield, auto’s meegesleurd en hoogspanningskabels kapot getrokken. Zeker 100.000 mensen op de Bahama’s zijn op de een of andere wijze getroffen door het natuurgeweld. Onduidelijk is of er slachtoffers zijn gevallen. De storm gaat hoogstwaarschijnlijk aan land in de Verenigde Staten.