'Ajax-supporters opgewacht en aangevallen in Kiev'

Ajax adviseerde supporters in Kiev zo snel mogelijk met de taxi naar het stadion af te reizen en niet te voet te gaan. Ook werd aangeraden het eerder als trefpunt afgesproken metrostation Palats Oekrajina te mijden. Om 20.00 uur zou de stoet Ajacieden vanaf daar naar het stadion worden begeleid door de politie. Dit was in overleg met de lokale autoriteiten afgesproken na herhaaldelijke geweldsincidenten in de stad. Ook die plaats werd later als risicovol beschouwd.



Een woordvoerder van Supportersvereniging Ajax laat weten dat gisteravond kleine groepjes supporters ook al klappen hebben gehad. Voor zover bij hen bekend is daarvan niemand in het ziekenhuis beland. ,,Het is bij een paar tikken op de neus gebleven."



Westdijk weet nog niet hoe het moet als de wedstrijd straks afgelopen is. ,,Ik ga er vanuit dat we in het stadion blijven tot het leeg is en dan zelf de taxi terug pakken.”



