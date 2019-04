AK-partij wil na afwijzen hertelling nu nieuwe verkiezingen in heel Istanboel

De partij blijft zich daarmee verzetten tegen de uitslag die in het voordeel uitviel van de oppositiepartij CHP. Na de verkiezingen eiste de AK-partij al een hertelling. De kiescommissie bepaalde dat dit in 17 districten moest gebeuren. De kandidaat van de CHP Ekrem Imamoglu bleef echter winnaar en aangewezen persoon om burgemeester van de grootste stad van het land te worden, in plaats van de AKP’er en oud-premier Binali Yildirim.



Nadat de centrale kiesraad een nieuw verzoek van de AK-partij afwees om alle stemmen in Istanboel te hertellen, kwam de AK vandaag met de eis dat de verkiezingen moeten worden overgedaan. Volgens de partij zijn er dingen gebeurd die ‘een direct effect’ hebben op de uitslag. De kiesraad is echter bereid tot een hertelling van 51 stembussen, verdeeld over 21 van de 39 kiesdistricten van Istanboel.