Al 136 doden door mazelen op Filipijnen

In het land circuleerden veel valse berichten over een dodelijk vaccin tegen dengue in 2017, waardoor mensen angst kregen hun kinderen in te enten tegen mazelen.

Het ministerie van Gezondheid heeft teams uitgezonden om gratis vaccins toe te dienen in gezondheidscentra in heel het land. Bokskampioen Manny Pacquiao, ook senator, sloot zich aan bij die oproep naar de ouders. ,,In het boksen kunnen jullie op mij rekenen, maar in de strijd tegen mazelen moeten we samen vechten”, aldus Pacquiao.