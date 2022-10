Al 66 kinderen overleden: Gambia onderzoekt giftige hoestdranken uit India

Zeker drie doden en meerdere gewonden na explosie bij Iers tankstati­on

In het noorden van Ierland zijn vrijdag zeker drie mensen omgekomen door een explosie bij een tankstation. Volgens de Ierse omroep RTE zit een aantal mensen vast onder het puin en zijn meerdere gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de ontploffing in het plaatsje Creeslough is nog niet duidelijk. De knal was volgens lokale media vrijdagmiddag in de wijde omgeving te horen.

8 oktober