Al bijna 5 miljoen mensen gevaccineerd: deze landen voeren het klassement aan

Wereldwijd zijn al meer dan 4,8 miljoen mensen gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de website Our World in Data . De Verenigde Staten, één van de zwaarst getroffen landen, scoort momenteel het best met 1,9 miljoen inentingen.

Dat de VS de lijst van meeste vaccinaties aanvoert, is niet vreemd aangezien de Amerikaanse FDA het eerste coronavaccin - dat van Pfizer en BioNTech - al twee weken geleden goedkeurde. De Amerikanen zijn daarna meteen gaan inenten. Een week geleden werd ook het vaccin van Moderna goedgekeurd voor noodgebruik. De voorsprong kan dus nog groter worden.

Het Verenigd Koninkrijk, het eerste land dat het vaccin van Pfizer groen licht gaf, staat met 800.000 inentingen derde op de vaccinatieranglijst. In het VK kwam het fiat al op 2 december, de Britten zijn dus al bijna een maand aan het inenten. De top drie wordt compleet gemaakt door China (1 miljoen doses).

Maximale bescherming

Na de top drie volgen Rusland (700.000 doses), Israël (279.000 doses), Bahrein (51.000 doses), Canada (43.000 doses), Chili (8.000 doses), Mexico (3.000 doses) en Costa Rica (55 doses). In totaal kregen tot en met gisteren al 4,8 miljoen mensen een dosis van het vaccin geïnjecteerd. Van veel vaccins, waaronder dat van Pfizer en BioNTech, moeten overigens twee prikken worden gezet voor maximale bescherming. De huidige ranglijst is dus in meerdere opzichten slechts een tussenstand.

Wordt gekeken naar aantal vaccinaties per honderd inwoners - in principe een betere maatstaf - dan scoort Israël het best. Israël startte vorige week met een supersnelle vaccinatiecampagne. Doel is om in een maand tijd al een kwart van de bevolking (van 9 miljoen mensen) te vaccineren. In dit klassement komen Bahrein en het Verenigd Koninkrijk op respectievelijk de tweede en de derde plaats. De Verenigde Staten en Rusland completeren de top vijf.

Het project Our World in Data is een samenwerking tussen de universiteit van Oxford en de non-profitorganisatie Global Change Data Lab. Doel is bij te dragen aan het oplossen van de grote wereldproblemen via het verzamelen van betrouwbare cijfers en data. De coronapandemie is er daar natuurlijk één van.

Groen licht

Europa gaf maandag groen licht voor het coronavaccin van Pfizer en BioNTech. Vandaag ging de grote vaccinatiecampagne officieel van start en kregen inwoners van onder meer Frankrijk, Italië, Spanje, Tsjechië, Zweden, Denemarken, Cyprus en Litouwen de eerste prikken. In Duitsland, Hongarije en Slowakije zijn gisteren al de eerste vaccins toegediend. België zet zijn eerste vaccin morgenvroeg.

