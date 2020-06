Al ruim 30 jaar weet niemand wie de man op deze foto is, mogelijk link met Bende van Nijvel

In het onderzoek naar de Bende van Nijvel, een groep Belgische misdadigers die begin jaren 80 van de vorige eeuw een reeks overvallen, inbraken en moorden pleegde, schakelt justitie de hulp van het publiek in om een man met een Italiaans geweer op een foto te identificeren. Een rechercheur kreeg de afbeelding al in 1986 in handen met de boodschap ‘dat deze man belangrijk kon zijn voor het onderzoek’. Meer dan dertig jaar later kent justitie nog altijd zijn naam niet.

Lichtkleurige kaki kleren, een brede aangesnoerde broekriem en een haarcoupe die nog het meest doet denken aan een Monchhichi (een populaire Japanse knuffel, red.). De grote onbekende man staat in een bos. Wat nog het meeste opvalt: een joekel van een geweer, stevig in zijn handen geklemd. ,,Van het Italiaanse merk Franchi type Spas 12 – kaliber 12”, specificeert de Belgische politie in het opsporingsbericht, dat op vraag van de onderzoeksrechter van Charleroi verspreid werd.

Eind jaren 90 werd een soortgelijk wapen, helemaal verroest, uit het kanaal van Vilvoorde gevist. Het geweer - dat ook werd gebruikt in de film The Terminator met Arnold Schwarzenegger - komt maar zelden voor en zou mogelijk gebruikt zijn bij de overval op de Delhaize van Aalst in 1985. Het wapen is liefst één meter lang, vijf kilo zwaar en het bevat acht patronen per lader.

In het opsporingsbericht staat ook een datum: 13 maart 1982. Vermoedelijk gaat het om de datum waarop de foto werd gemaakt. ,,De foto is in 1986 aan een rechercheur gegeven”, zegt Eric Van Duysse van het federaal parket. ,,Volgens die persoon was de man op de foto belangrijk. Mogelijk weet hij iets of was hij betrokken bij de misdaden van de Bende van Nijvel. Tot op vandaag weten we niet wie hij is. We willen dat weten en laten daarom nu de foto los op het grote publiek.”

