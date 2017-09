Alarm over seksueel geweld tegen Rohingya

Conservatieve ambassadeur VS maakt zich niet druk over homo's in Nederland

0:03 De door Donald Trump benoemde Amerikaanse ambassadeur in Nederland meent dat zijn afwijzende standpunten op het vlak van homoseksualiteit geen probleem gaan vormen in zijn nieuwe baan. ,,Mijn taak is niet om te proberen Nederland te beïnvloeden, ik zal de beslissingen van de Nederlanders respecteren,” zei ex-Congreslid Pete Hoekstra in een hoorzitting over zijn aanstelling in de Senaat.