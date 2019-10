Albanië en Noord-Macedonië blijven in wachtkamer

Staatsbezoek India ‘Máxima, rust er in uw land een taboe op menstrua­tie?’

18:00 Tijdens hun vijfdaagse staatsbezoek aan India spreken koning Willem-Alexander en koningin Máxima maar heel weinig ‘gewone’ bewoners van het immense land. Een uitzondering was het bezoek aan een bijzondere school in New Delhi, waar de leerlingen zich leren uit te spreken. En dat deden ze dan ook.